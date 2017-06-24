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Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi ilk kez kamerada.

24.06.2017 - 09:28
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Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

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Rusya lideri Vladimir Putin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı da, ilk kez Erdoğan'ın bir liderle yaptığı telefon görüşmesinin görüntülerini paylaştı.

Görüşmede temel konu Türk Akımı Projesi ve boruların döşenmesiydi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GAZ SEVKİ

Görüşmede Putin, Erdoğan'a Rus gazını Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine sevk etmeye hazır olduklarını söyledi. Putin, "Akkuyu Nükleer Santralinin ilk bloğunu belirlenen tarihe kadar devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.

Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada VİDEO

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