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Putin ile Katar Emiri Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El-Thani ile Moskova'da bir araya geldi.

İHA | 27.03.2018 - 01:21..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El-Thani ile Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede liderler, ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldı.

Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, ticaretin büyümesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

"DİPLOMATİK BAĞLARIN 30. YILINDAYIZ"

Putin, "Yaklaşık iki yıl önce tanıştık ancak ülkelerimiz arasındaki ilişkiler sürekli gelişiyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Bu yıl, ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

Putin ile Katar Emiri Moskova'da görüştü

Katar Emiri ise, "Moskova’da bulunmaktan çok memnun oldum. Gerçekten de, iki yıl önce tanıştık ancak bu iki yıl boyunca ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha da güçlendi. Rusya, Arap dünyasının sorunlarını çözmede önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.

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