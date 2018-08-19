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Putin ile Merkel görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, başkent Berlin'de bir araya geldi.

İHA | 19.08.2018 - 00:42..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, başkent Berlin’in kuzeyindeki Meseberg Sarayı’nda bir araya geldi. İki lider görüşme öncesi basına kısa bir açıklamada bulundu.

ORTADOĞU, UKRAYNA VE ENERJİ

Merkel Putin’in ziyareti hakkında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştireceğimiz görüşmede Suriye’deki iç savaş, İran meselesi, genel güncel insan hakları meselelerini ele alacağız. Yine enerji alanındaki işbirliğimizin devamı konularını ve Doğu Ukrayna problemlerini görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

PUTİN: RUSYA'DA 5 BİN ALMAN İŞKLETME VAR

Putin ise görüşmede Almanya ve Rusya arasındaki ilişkileri değerlendireceklerini belirterek, “Almanya’yla ticaretimiz yüzde 22 artarak 55 milyar dolara yükseldi. Rusya’da faaliyet gösteren 5 bin civarındaki Alman işletme 50 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. Almanya Rus enerjisinin önemli alıcılarından biri” şeklinde konuştu.

"ALMANYA'YA DOĞALGAZ SATIŞI ARTARAK DEVAM EDİYOR"

İki ülke arasındaki ticaretin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Putin, “Almanya’ya Rus gazı satışı her sene artarak devam ediyor. Rusya, genel olarak Avrupa’ya devamlı bir enerji satıcısı olma konumunu koruyor ki Nordstream 2 (Kuzey Akımı 2) önemli bir ticari yatırım. Suriye’nin istikrarı da bizim için çok önemli. Bütün bu konuları ikili görüşmelerde ele alacağız” dedi.

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