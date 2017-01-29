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Putin ile Trump telefonda görüştü

Putin ile ABD’nin göreve yeni başlayan Başkanı Donald Trump’ın ilk görüşmesi telefon aracılığıyla ile gerçekleşti.

29.01.2017 - 10:02
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Putin ile Trump telefonda görüştü

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini, liderlerin terörle mücadeleyi, Suriye krizini ve Ukrayna'dai durumu görüştüklerini bildirdi.

Telefon bağlantısı Trump'ın göreve gelmesinin ardından ilk görüşme oldu. Rus lider Amerikalı mevkidaşını tebrik etti.

Beyaz Saray Trump'ın Putin ile konuştuğu sırada çekilen fotoğraflarını yayınladı:

Putin ile Trump telefonda görüştü

Putin ile Trump telefonda görüştü

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTILAR

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Trump ikili ilişkilerin ana konuları hakkında fikir alışverişi yaptılar ve Rusya ile Amerika'nın ilişkilerinin eşit haklar temelinde ilerlemesi konusunda anlaştılar.

"ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Yapılan açıklamada, "İki taraf, Rusya ve Amerika'nın işbirliğinin geliştirilmesi yönünde aktif ortak çalışma yürütmeye hazır olduklarını dile getirdi" denildi.

Rusya tarafı, Barack Obama'nın başkanlığı sürecinde iki ülkenin ilişkilerinin ciddi zarar gördüğünü, bunların aşılması için zamana ve ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

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