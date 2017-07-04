Putin ile Trump'ın görüşme tarihi belli oldu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ve Trump’ın Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek 12. G20 Olağan Zirvesi kapsamında 7 Temmuz'da görüşeceğini bildirdi.

İLK GÖRÜŞME

Beyaz Saray tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, iki lider arasındaki ilk görüşmenin G20 Zirvesi'nde yapılacağı duyurulmuştu.

GÜNDEMDE NE VAR

Görüşmede, Ukrayna ve Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra ABD'deki bazı Rus diplomatik mülkiyetlere erişimin engellenmesi ve geçen yıl aralık ayında 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili durumun da ele alınması bekleniyor.