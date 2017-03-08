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Putin ilk kadın kozmonotun yeni yaşını kutladı

Putin ilk kadın kozmonot olan Valentina Tereşkova'nın hem yeni yaşını kutladı, hem de Tereşkova'ya devlet nişanı verdi.

08.03.2017 - 10:22
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Duma milletvekili ve 16 Haziran 1963 yılında Vostok uzay aracı ile uzaya çıkan ilk kadın ve ilk sivil olan emekli Sovyet kozmonotu Valentina Tereşkova, yeni yaşını ilk kutlayan Putin oldu.

Putin ilk kadın kozmonotun yeni yaşını kutladı

DEVLET NİŞANI VERİLDİ

6 Mart'ta Tereşkova'nın 80'inci yaşı için çiçek hediye eden Putin, ayrıca Tereşkova'ya, vatana hizmetleri nedeniyle devlet nişanı da verdi.

Putin ilk kadın kozmonotun yeni yaşını kutladı

"VATANIMIZI NE KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLİYORUM"

Ayrıca Putin, 80 yaşındaki 'Martı'ya, Julian Rukavişnikov imzalı 'Martı suya iniyor' isimli heykelini de hediye etti. Heykeli hediye eden Putin Tereşkova'ya "Rusya'yı vatanımızı ne kadar sevdiğnizi biliyorum." diye konuştu.

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