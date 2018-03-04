Putin: İmkanım olsa Sovyetler'in çöküşünü engellerdim

18 Mart'taki başkanlık seçimleri öncesi, Rusya'nın Kaliningrad kentinde destekçileriyle bir araya gelen Putin, Rusya tarihindeki hangi olayı değiştirmek isteyeceği sorusuna, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü" cevabını verdi.

PUTİN'İN RUSYA TARİHİNDE DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİ OLAY

Reuters'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer füze hakkında yaptığı iddialı açıklamalarıyla tüm dünyayı sarstıktan sonra, kendisine yöneltilen modern Rusya tarihinde yaşanan bir olayı değiştirme imkanı olsaydı Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engellemeyi isteyeceğini söyledi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK JEOPOLİTİK FELAKETİ"

Eski bir KGB ajanı olan Putin, 2005 yılında yaptığı bir konuşmada, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılındaki yıkılışını, 'dünyanın en büyük jeopolitik felaketi' olarak nitelendirmişti.

"ATALARIM KÖYLÜYDÜ, BEN İSE BAŞKANIM"

Hangi dönemde yaşamak isteyeceği sorusunu da yanıtlayan Putin, yaşadığı dönemi değiştirmek istemeyeceğini belirterek, "Görüyorsunuz, önceki dönemlerde atalarım köylüydü (serf) ve ben ise başkanım" ifadelerini kullandı.