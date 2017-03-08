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Putin, Kadınlar Günü'nü şiir okuyarak kutladı

Putin, 19 ve 20. yüzyıl Rus edebiyatının önemli isimlerinden sembolist şair Konstantin Balmont'un bir şiirinden de alıntı yaptı.

08.03.2017 - 14:12
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Putin, Kadınlar Günü'nü şiir okuyarak kutladı

Televizyonlarda yayınlanan 8 Mart mesajında, kadınların aileleri, çocukları ve torunları için gösterdiği özenin ‘tatil nedir bilmediğini’ belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, Kadınlar Günü'nü şu ifadelerle kutladı:

“Bu tatil gününde bile kadınlar her şeye rağmen işleri peşinde koşuyor, her şeyi zamanında yapabiliyorlar. Bunların hepsini nasıl yapabildiğinizi sıklıkla düşünüyoruz."

KONSTANTIN BALMONT'UN DİZELERİNİ OKUDU

"Fakat en önemlisi, sizi seviyor ve size değer veriyoruz.” diye devam eden Putin, Konstantin Balmont’un şu dizelerini okuyarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"KADIN AÇILAN GÖZLERİMİZİN MUTLULUĞUDUR"

"Kadın, doğduğumuzda bizimledir / Kadın, son nefesimizde bizimledir / Kadın, savaştığımızda bayrağımız olur / Kadın, açılan gözlerimizin mutluluğudur.

"KADINLARIN DAHA SIK GÜLMELERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Kadında aradığımız her şeyi buluruz: Hem ilham hem de teselli. Bu dünyayı güzelliğiniz, yaşam enerjinizle dolduruyorsunuz. Sevdiğimiz kadınların, ilgiyle çevrelenmeleri ve daha sık gülmeleri için her şeyi yapacağız."

Putin, Kadınlar Günü'nü şiir okuyarak kutladı

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