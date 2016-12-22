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Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Büyükelçiliği'nde görevli silahlı korumaların sadece büyükelçilik arazisinde çalıştığını söyledi.

Ajanslar | 22.12.2016 - 09:07
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Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Rusya parlamentosunun her iki kanadın temsilcileriyle görüşen Putin, Ankara'da suikasta kurban giden büyükelçi Karlov'un korumasının olmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

"SİLAHLI KORUMA SADECE BÜYÜKELÇİLİK ARAZİSİNDE ÇALIŞIR"

Sputnik'in haberine göre Putin, "Ortak bir kural var, bu kurala göre büyükelçiliğin silahlı koruması sadece büyükelçilik arazisinde çalışır, dışarıya silahla çıkamaz. Sorun da bu. Bu sadece Türkiye'de değil çoğu ülkede böyle" dedi.

Rus lider, "Bazı ülkelerde, oradaki süreçler dikkate alınarak, farklı uygulama için anlaşmaya varılabilirdi. Bunu kabul ediyorum" diye ekledi.

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