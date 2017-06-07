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Putin, Katar Emiri'ni aradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi arayarak Katar krizini değerlendirdi.

07.06.2017 - 09:27
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Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede Vladimir Putin, Rusya'nın kriz durumlarının siyasi ve diplomatik yöntemler kullanılarak diyalog yoluyla çözülmesi konusundaki tutumuna vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Görüşmede iki ülke ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki ilişkilerinin de ele alındığı belirtildi.

Ayrıca, Putin'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durumun değerlendirildiği ifade edildi.

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