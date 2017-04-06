Putin: Kimyasal saldırı suçlamaları asılsız

İsrail Başbakanıyla telefonda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmadan, asılsız suçlamalar yöneltmenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Sputnik'in haberine göre; Kremlin; Putin ve Netanyahu'nun telefon görüşmesinde İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı konuştuğunu söyledi.
Rus lider, Netanyahu'ya; "Kime yönelik olursa olsun, kapsamlı ve tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılmadan asılsız suçlamalar yöneltilmesi kabul edilemez." dedi.