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Putin: Kimyasal saldırı suçlamaları asılsız

Putin'den Netanyahu'ya: "İdlib'de soruşturma tamamlanmadan asılsız suçlamalar yöneltmek kabul edilemez."

06.04.2017 - 17:28
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İsrail Başbakanıyla telefonda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmadan, asılsız suçlamalar yöneltmenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sputnik'in haberine göre; Kremlin; Putin ve Netanyahu'nun telefon görüşmesinde İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı konuştuğunu söyledi.

Rus lider, Netanyahu'ya; "Kime yönelik olursa olsun, kapsamlı ve tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılmadan asılsız suçlamalar yöneltilmesi kabul edilemez." dedi.

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