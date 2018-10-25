taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6355
Euro
6.42355
Altın
1230.95
Borsa
93747.65
Gram Altın
222.906

Putin Kral Selman ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yaptı.

İHA | 25.10.2018 - 22:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

DQW

Putin ile Kral Selman öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PUTİN'E DAVET

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Ofisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Kaşıkçı krizinin yanı sıra ikili ilişkiler hakkında müzakere edildiği belirtilen açıklamada, Suudi Kral’ın, Putin’e yaptığı Suudi Arabistan davetini teyit ettiği belirtildi.

Ofis ziyaret tarihinin ise diplomatik kanallarca yapılacak çalışmalar sonucu belirleneceğini aktardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya sert tepki

Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya sert tepki

248
Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

111
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

126
AK Parti cephesinden Melih Gökçek açıklaması

AK Parti cephesinden Melih Gökçek açıklaması

242
Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

114
Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

51
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM