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Putin, lafını kesen sunucuya Almancasıyla müdahale etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya merkezli ORF televizyonuna verdiği röportajda, sunucunun sürekli sözünü kesmesine Almanca konuşarak tepki gösterdi.

Detay Haber | 06.06.2018 - 06:18..
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Putin'e ilk müdahale Rus lider 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17 sefer sayılı uçakla ilgili soruyu yanıtlarken geldi. Rus liderin tutumunu netleştirmek isteyen sunucuya Putin, "Eğer sabırlı olursanız ve beni sonuna kadar dinlerseniz, bu konuya bakışımı öğrenebilirsiniz" yanıtını verdi.

RÖPORTAJ DEĞİL MONOLOG OLUR

Putin, Kırım'da 2014 yılındaki Rus askeri varlığıyla ilgili soruya cevabını tamamlamadan bir kez daha müdahale gelmesi üzerine, "Bir saniye, izin verin konuşayım. Aksi halde, bu bir röportaj değil, sizin tarafınızdan yürütülen bir monolog olacak" dedi.

Putin, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy hakkında bir soruyu yanıtlarken sunucu bu kez Rus liderin Navalnıy'ın adını anmamasına dikkat çekti.

Putin, lafını kesen sunucuya Almancasıyla müdahale etti

SUNUCUYU ALMANCA KONUŞARAK UYARDI

Putin, "Cümlemi tamamlamaya müsaade etmiyorsunuz, çok sabırsız davranıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Rus lider, sunucunun araya girmeye devam etmesi üzerine bu kez Almanca karşılık verdi. Putin, "Artık konuşmama müsaade edin. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Lütfen, izin verin konuşayım)" ifadelerin kullandı.

Putin, lafını kesen sunucuya Almancasıyla müdahale etti

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