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Putin Macron’la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yaptı.

İHA | 15.05.2018 - 12:18..
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin İran nükleer anlaşmasına olan bağlılığını doğruladığı aktarıldı. Fransa tarafından başlatılan telefon görüşmesinde Suriye’deki durumu ele alan liderler çözüm yollarına ilişkin görüşlerini birbirleriyle paylaştı.

Putin Macron’la görüştü

MACRON'A BAŞSAĞLIĞI

Ayrıca Putin’in 12 Mayıs’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği Paris’te düzenlenen terör saldırısı için Macron’a başsağlığı dilediği aktarıldı. Putin’in dün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Yukiya Amano ile yaptığı görüşme hakkında Macron’u bilgilendirdiği belirtildi.

Öte yandan, Macron’un gelecek hafta düzenlenecek ekonomik foruma katılmak üzere Rusya’yı ziyaret edeceği aktarıldı.

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