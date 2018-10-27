Putin, Merkel ve Macron geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirveye ev sahipliği yapacak.

Zirvede, sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum ve Astana ve Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci ana gündem olacak.

SURİYE KRİZİNE KALICI ÇÖZÜM ARANACAK

Dört ülkenin, Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması hedefleniyor. Toplantının sonunda dört ülkenin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da zirveye katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın liderlerle başbaşa görüşmeler yapması bekleniyor. Erdoğan, zirvede Türkiye'nin Suriye'ye yönelik çözüm önerilerini liderlerle paylaşacak.

Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu "Astana Formatı"ndan ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün üyesi olduğu "Küçük Grup (Small Group) Formatı"ndan temsilciler, ilk defa ortak bir zirvede buluşmuş olacak.