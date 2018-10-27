taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Putin, Merkel ve Macron geliyor

Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde dörtlü Suriye zirvesi bugün İstanbul'da.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 09:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Putin, Merkel ve Macron geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirveye ev sahipliği yapacak.

Zirvede, sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum ve Astana ve Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci ana gündem olacak.

SURİYE KRİZİNE KALICI ÇÖZÜM ARANACAK

Dört ülkenin, Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması hedefleniyor. Toplantının sonunda dört ülkenin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da zirveye katılacak.

Putin, Merkel ve Macron geliyor

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın liderlerle başbaşa görüşmeler yapması bekleniyor. Erdoğan, zirvede Türkiye'nin Suriye'ye yönelik çözüm önerilerini liderlerle paylaşacak.

Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu "Astana Formatı"ndan ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün üyesi olduğu "Küçük Grup (Small Group) Formatı"ndan temsilciler, ilk defa ortak bir zirvede buluşmuş olacak.

Putin, Merkel ve Macron geliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

480
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

31
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

162
Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

15
Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

42
ABD ordusu, büyük kentlerde savaşa hazırlanıyor

ABD ordusu, büyük kentlerde savaşa hazırlanıyor

27
Savunma sistemlerinin menziline girmeden vuran yerli füze

Savunma sistemlerinin menziline girmeden vuran yerli füze

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM