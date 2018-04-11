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Putin'den İsrail'e Suriye uyarısı

İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşen Rusya Lideri Putin, "Güvenliği zedeleyecek adımlardan kaçının." dedi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 20:35..
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Putin'den İsrail'e Suriye uyarısı

Suriye'de Beşşar Esad'ın kimyasal saldırısı sonrası harekete geçen Amerika, Rusya'yı füzelerle tehdit etti.

AMERİKA OPERASYONA HAZIR

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’ye yönelik askeri operasyona ilişkin Başkan Trump’a seçenekler sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkan’a seçenek sunmaya hazırız” dedi.

PUTİN'DEN İSRAİL'E: GÜVENLİĞİ BOZACAK ADIMLARDAN KAÇININ

Rus lider Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü. Görüşmede Putin, İsrail Lideri'ne "Suriye'deki durumu daha da istikrarsızlaştıracak ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturacak her türlü eylemden kaçının" şeklinde bir uyarıda bulundu.

TRUMP'TAN FÜZE TEHDİDİ

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Rusya hakkında paylaşımlarda bulunan Donald Trump, "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın." demişti.

Putin'den İsrail'e Suriye uyarısı

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