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Putin, Nurmagomedov'u tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, UFC Şampiyonu Khabib Nurmagomedov ile “Rusya Bir Spor Gücüdür” forumunda bir araya geldi.

RUPTLY | 11.10.2018 - 09:25..
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İrlandalı Conor McGregor'u yenerek UFC Şampiyanluğunu koruyan Khabib Nurmagomedov, Rusya Devlet Başkanı ile “Rusya Bir Spor Gücüdür” forumunda buluştu.

Putin, Nurmagomedov'u tebrik etti İZLE

"SPOR AHLAK KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Nurmagomedov'u tebrik etti. Putin, "Seni samimiyetle tebrik ediyorum" diyerek konuşmasına başlayan Putin, şampiyonada çıkan kavgaya da değinerek, "Tabii ki, bu bir ticari spor, ama yine de bir spor ve burada da genel spor ahlaki kurallarına da dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

"HİÇ KİMSE HAKARET EDEMEZ"

Bilindiği üzere ünvan maçında kavga çıkmış ve Nurmagomedov'un aleyhine sloganlar atılması üzerine salonda arbede çıkmıştı. Bu olayla ilgili Putin'e açıklama yapan Nurmagomedov, "Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Hiç kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." dedi.

Putin, Nurmagomedov'u tebrik etti

"SAVAŞI KAZANDIN"

Yaşanan olaylara rağmen vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Putin, "Vatandaşlarımız nerede ve ne yaparlarsa yapsınlar biz kayıtsız kalmıyoruz. Bu yüzden, her şeyi yakından takip ettik, tabi ki senin için çok endişeliydik. Babana sana yumuşak bir ceza vermesini isteyeceğim. Çünkü sen ana görevini yaptın, savaşı kazandın. Onur ve inandırıcılıkla kazandın." diye konuştu.

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