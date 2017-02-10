Putin: Rus dış politikası terörle mücadeleye odaklanmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı personelini Diplomatlar Günü dolayısıyla tebrik etti. Rus diplomasisinin zengin ve şanlı bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın diplomatik servisinin elde ettiği başarılardan gurur duyabileceğini ancak ülkenin önündeki meydan okumaların kolaylaşmadığını belirtti.

"ODAK NOKTASI TERÖR VE AŞIRILIKLA MÜCADELE OLMALI"

Putin, mesajına şöyle devam etti: "Odak noktasında terör ve aşırılıkla mücadele olmalı. Tüm devletler çabalarını birleştirmeden bu tehditleri ortadan kaldırmak mümkün değil. Sınırlarımızın yakınındaki ve yeryüzünün diğer bölgelerindeki çatışmaları adil yollardan çözmek için yapılması gereken çok şey var."