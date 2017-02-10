taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.362
USD
3,6869
EURO
3,9190
ALTIN
145,45
PETR
56,6200

Putin: Rus dış politikası terörle mücadeleye odaklanmalı

Putin, Rus dış politikasının terör ve aşırılıkla mücadeleye odaklanması gerektiğini vurguladı.

10.02.2017 - 16:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Putin: Rus dış politikası terörle mücadeleye odaklanmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı personelini Diplomatlar Günü dolayısıyla tebrik etti. Rus diplomasisinin zengin ve şanlı bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın diplomatik servisinin elde ettiği başarılardan gurur duyabileceğini ancak ülkenin önündeki meydan okumaların kolaylaşmadığını belirtti.

"ODAK NOKTASI TERÖR VE AŞIRILIKLA MÜCADELE OLMALI"

Putin, mesajına şöyle devam etti: "Odak noktasında terör ve aşırılıkla mücadele olmalı. Tüm devletler çabalarını birleştirmeden bu tehditleri ortadan kaldırmak mümkün değil. Sınırlarımızın yakınındaki ve yeryüzünün diğer bölgelerindeki çatışmaları adil yollardan çözmek için yapılması gereken çok şey var."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

341
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

147
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

12
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

94
Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

368
Sezen Aksu'nun makyajsız hali

Sezen Aksu'nun makyajsız hali

125
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM