Putin: Rusya'yı durduracak hiçbir güç yok

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin seçim kongresinde konuşan Putin, "Bizim ortak çalışmalarımız, irademiz, enerjimiz ve Rusya'nın bugünü ve yarını için sorumluluğumuz, ülkenin layık olduğu, atılımcı, geri dönülmez kalkınmasının en güvenilir garantisi. Başarımızdan eminim, çünkü milyonlarca Rusya vatandaşı bizimle" ifadelerini kullandı.

"ZAFERDEN ZAFERE KOŞACAĞIZ"

"Biz birlikteyiz, birlikte ileriye doğru yürüyoruz" diyen Putin, "Elbette Rusya'nın bu ileriye dönük hareketini durduracak hiçbir güç yok ve biz yürüyeceğiz, zaferden zafere koşacağız" diye konuştu.



Rusya'nın, sevinç, zorluk ve sorunlara sahip milyonlarca çok farklı insan anlamına geldiğini kaydeden Putin, "Bu insanlar çalışıyor, emek sarf ediyor, aile kuruyor, çocuk yetiştiriyor, yani bin yıllık tarihimiz devam ediyor" dedi.

"ALTYAPIYI RADİKAL BİÇİMDE DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Rus ekonomisinin dünya düzeyine ulaşması ve geçmesinde başarılı olacağını belirten Putin, "Ekonomik krizler ve dış kısıtlamalar, ekonomiyi dünya düzeyi üzerine çıkarma hedefimize ulaşmamıza izin vermedi. Ama biz mutlaka bunu yapmalıyız ve bunu yapacağız" diye konuştu.

Rusya'nın en büyük 5 ekonomi arasındaki konumunu güçlendirmenin dışında, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya göre de dünyanın önde gelen ülkelere yaklaşması gerektiğini kaydeden Putin, "Kişi başına düşen GSYİH göstergesi, teknolojik ekonominin kalitesini, işgücü verimliliği seviyesini ve halkın refahını gösteriyor. Bunun için ülkenin altyapısını radikal biçimde değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.