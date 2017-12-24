taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Putin: Rusya'yı durduracak hiçbir güç yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin zaferden zafere koşacağını ve hiçbir gücün ileriye dönük bu harekete engel olamayacağını belirtti.

RUPTLY | 24.12.2017 - 03:58..
  1. Haberler
  2. Dünya

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin seçim kongresinde konuşan Putin, "Bizim ortak çalışmalarımız, irademiz, enerjimiz ve Rusya'nın bugünü ve yarını için sorumluluğumuz, ülkenin layık olduğu, atılımcı, geri dönülmez kalkınmasının en güvenilir garantisi. Başarımızdan eminim, çünkü milyonlarca Rusya vatandaşı bizimle" ifadelerini kullandı.

Putin: Rusya'yı durduracak hiçbir güç yok

"ZAFERDEN ZAFERE KOŞACAĞIZ"

"Biz birlikteyiz, birlikte ileriye doğru yürüyoruz" diyen Putin, "Elbette Rusya'nın bu ileriye dönük hareketini durduracak hiçbir güç yok ve biz yürüyeceğiz, zaferden zafere koşacağız" diye konuştu.

Rusya'nın, sevinç, zorluk ve sorunlara sahip milyonlarca çok farklı insan anlamına geldiğini kaydeden Putin, "Bu insanlar çalışıyor, emek sarf ediyor, aile kuruyor, çocuk yetiştiriyor, yani bin yıllık tarihimiz devam ediyor" dedi.

Putin: Rusya'yı durduracak hiçbir güç yok

"ALTYAPIYI RADİKAL BİÇİMDE DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Rus ekonomisinin dünya düzeyine ulaşması ve geçmesinde başarılı olacağını belirten Putin, "Ekonomik krizler ve dış kısıtlamalar, ekonomiyi dünya düzeyi üzerine çıkarma hedefimize ulaşmamıza izin vermedi. Ama biz mutlaka bunu yapmalıyız ve bunu yapacağız" diye konuştu.

Rusya'nın en büyük 5 ekonomi arasındaki konumunu güçlendirmenin dışında, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya göre de dünyanın önde gelen ülkelere yaklaşması gerektiğini kaydeden Putin, "Kişi başına düşen GSYİH göstergesi, teknolojik ekonominin kalitesini, işgücü verimliliği seviyesini ve halkın refahını gösteriyor. Bunun için ülkenin altyapısını radikal biçimde değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Tunus'ta 'İsrail'le normalleşmeyelim' protestoları
İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi girişimlerinin suç kapsamına alınması yönünde gösteri düzenlendi
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet
Suudi hükümetinin, gözaltına alınan Prens El Velid bin Talal’ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.
Bali Adası'nda Agung Yanardağı yeniden faal
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.
Puigdemont'tan İspanya'ya: Ülkeme dönmeme izin verin
Seçim kampanyasını Belçika’dan yürüten ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont Madrid hükümetine diyalog çağrısı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

44
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

106
Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

18
Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

1
Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

15
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

9
Uludağ'da 6 dağcı kayıp

Uludağ'da 6 dağcı kayıp

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM