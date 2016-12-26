Putin talimat verdi: Kazayla ilgili komisyon kuruluyor

Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesini taşıyan Tupolev Tu-154 modeli askeri yolcu uçağı Rusya’nın güneyindeki Soçi kentindeki ‘Adler’ havalimanından dün yerel saatle 05.25’te havalandıktan iki dakika sonra radardan kayboldu ve Karadeniz üzerinde düştü. Uçakta sekizi mürettebat 92 kişi bulunuyordu.

PUTİN TALİMAT VERDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete bir devlet komisyonu kurarak olayı soruşturma talimatı verdi.

Kurbanların aileleri ve yakınlarına taziyelerini ileten Putin bugün için bir günlük yas ilan edildiğini de duyurdu.

SABOTAJ İHTİMALİ

Öte yandan İngiliz Reuters’ın haberine göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Putin’e son derece üzgün olduğunu uçağın düşmesinin militanlara karşı ortak mücadeleyi engellemeyeceğini söyledi. Terörizm ve sabotaj ihtimali üzerinde de durulurken, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federal Konsey Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, uçağın ordu tarafından kullanıldığı için terörizm seçeneğini tamamen dışladığını, teknik arıza ya da pilotaj hatası üzerinde durduğunu ifade etti.

KIZIL ORDU KOROSU ÜYELERİNİ TAŞIYORDU

Rusya’nın başkenti Moskova’dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi’de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye’ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Suriye’nin Lazkiye vilayetindeki Rus askerlerinin konuşlandığı Himeymim Üssü’nde yeni yıl konseri vermek için giden Kızıl Ordu Korosu üyelerini taşıyordu.



(Kızıl Ordu Korosu'nun dansçılarından Lilia Pyryeva'nın (19) da uçaktaydı)

DÜŞEN UÇAKTAN KİMSE KURTULAMADI

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listeye göre, sekiz mürettebat dışında Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu’ndan 64 sanatçı, 9 gazeteci, 8 asker, bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile iki bakanlık yetkilisinin ismi yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, sağ kurtulan olmadığını duyurdu.

Bakanlık, hayatını kaybedenler arasında Rusya’da insani yardım faaliyetlerinden ötürü büyük saygı gören ve ülkede ‘Doktor Liza’ olarak tanınan Elizabeth Glinka’nın da bulunduğunu açıkladı. Glinka, ‘Adil Yardım’ adlı bir vakıf kurmuştu. Vakıftan yapılan açıklamada Glinka’nın Suriye’ye götürülen tıbbi yardıma eşlik ettiği bilgisi paylaşıldı.



(Hayatını kaybedenler arasında yer alan Elizabeth Glinka insani yardım faaliyetlerinden ötürü Putin’den ödül almıştı)

64 KORO ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçak kazasında Türkiye’de Kızıl Ordu Korosu adıyla bilinen Aleksandrov Topluluğu’nun 64 üyesi hayatını kaybetti. Rus ordusunun resmi korosu olarak görev yapan Kızıl Ordu Korosu, Sovyetler Birliği döneminde 1928 yılında kuruldu. Adını Sovyetler Birliği’nin milli marşının müziğini besteleyen Aleksander Vasilyeviç Aleksandrov’dan alıyor. Onun ölümünden sonra oğlu Boris Aleksandroviç Aleksandrov topluluğun başına geçti. Onun ardından da Valery Halilov orkestra şefi oldu. Halilov da kazada ölenler arasında.



(Kızıl Ordu Korosu üyesi Ekaterina Korzanov da uçaktaydı)

NİŞANLI ÇİFT EVLENME PLANI YAPIYORDU

Dansçıların da bulunduğu Aleksandrov Topluluğu Türkiye’de de konserler verdi. Koro son olarak 2015 Mart’ında İstanbul’da konser vermişti. Rusya Başbakanı Medvedev, “Suriye’ye çok iyi bir görev, bir barış görevi için gidiyorlardı. Bu kaybı kabullenmek imkânsız” dedi. Ölenler arasında koro üyeleri Ralina Gilmanova (22) ve nişanlısı Mikhail de bulunuyor. Çift yakında evlenme planı yapıyordu.

(Olayda hayatını kaybeden koro üyesi Ralina Gilmanova ve nişanlısı Mikhail)







(Uçakta ölen balerinler arasında Daria Trofimova ve Maria Klokotova da vardı)

KORO'NUN BAŞ SOLİSTİ EŞİ SAYESİNDE UÇAĞA BİNMEMİŞTİ

Koro’nun baş sanatçısı Vadim Ananyev ise eşi doğum yaptığı için seyahate katılmamıştı. Üçüncü çocuğunun doğumu nedeniyle Suriye’ye giden uçakta yer almadığını söyleyen Ananyev, kazayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"HALA İNANMAK İSTEMİYORUM"

"Çoğu babalayka ve bayan gibi Rus gelenek şarkılarını çalan ve söyleyen arkadaşlarımızdan oluşan bir grup müzisyen Suriye'ye gidiyordu. Ben de gidecektim. Ama kısa süre önce oğlum oldu. Ailemizim üçüncü çocuğu dünyaya geldi. Bu yüzden ben Moskova'da kaldım. Çok büyük şoktayım. Hala inanmak istemiyorum. Arkadaşlarımı kaybettim. Ben de o uçakta olabilirdim..."







