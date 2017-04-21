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Putin: Tarih, saldırgan ve deneyimsiz kişilerden korunmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, tarihin çarpıtılarak siyasi bir silaha dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

21.04.2017 - 10:01
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Putin: Tarih, saldırgan ve deneyimsiz kişilerden korunmalı

Kremlin’de düzenlenen ‘Pobeda’ (Zafer) Organizasyon Komitesi toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bilim topluluğu tarafından yayınlanan nesnel çalışmaların, agresif ve deneyimsiz kişilerin tarihi yeniden yazmalarından koruduğunu belirtti.

"TARİHİ YENİDEN YAZMALARINDAN KORUYABİLİR"

Devam eden Putin, "Bilim topluluğunun, yüksek okulların çalışmalarını çok önemli buluyorum çünkü sadece gerçeklere dayalı nesnel bilgiler çeşitli agresif ve deneyimsiz kişilerin tarihi yeniden yazmalarından koruyabilir. Organizasyon Komitesinin ortak çalışmalarının sonucu hem vatanseverlik alanında hem de milletimiz için önemli ve hassas tarihi gerçeklerin korunması açısından çok iyi bir ivme haline geleceğini umuyorum." dedi.

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