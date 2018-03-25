Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Genel seçimleri 4. kez kazanarak, 19 yılın ardından Kremlin'deki yönetimini bir kez daha pekiştiren Rus lidere yer veren dergi, Putin'i takım elbise ve başında taçla gösterirken yanında "Yükselen çar" başlığını öne çıkardı.

Yeni sayının ana konularından biri, siyasi gazeteci Mihail Zigar’in "Vladimir Putin nasıl zirvede kalmayı planlıyor?" başlıklı yazısı olacak.

ABD DIŞINDA TÜM YAYINLARDA OLACAK

Derginin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi için 4 versiyonu bulunuyor. Putin, Amerika dışında tüm yayınların kapaklarında yer alacak.