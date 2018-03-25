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Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Amerikan Time dergisi, 2 Nisan tarihli yeni sayısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i başına çar tacı geçirilmiş bir portre ile kapak yaptı.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 03:46..
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Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Genel seçimleri 4. kez kazanarak, 19 yılın ardından Kremlin'deki yönetimini bir kez daha pekiştiren Rus lidere yer veren dergi, Putin'i  takım elbise ve başında taçla gösterirken yanında "Yükselen çar" başlığını öne çıkardı.

Yeni sayının ana konularından biri, siyasi gazeteci Mihail Zigar’in "Vladimir Putin nasıl zirvede kalmayı planlıyor?" başlıklı yazısı olacak.

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

ABD DIŞINDA TÜM YAYINLARDA OLACAK

Derginin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi için 4 versiyonu bulunuyor. Putin, Amerika dışında tüm yayınların kapaklarında yer alacak.

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

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