Putin: Torunlarımla vakit geçiremiyorum

ABD'li Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone'a röportaj veren Putin, özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TORUNLARIMLA OYNAMAK İÇİN YETERLİ ZAMANIM YOK"

'The Putin İnterviews' adlı programın bir kısmının CNN'de yayınlandığı Putin, torunları olduğunı açıkladı. Torunlarını sevip sevmediği sorusuna ise, "Torunlarımı seviyorum. Ancak onlarla oynamak için yeterli zamanım olmadığını itiraf etmeliyim" yanıtını verdi.

"PUTİN'İ SORDUĞUM SORULARLA ZORLADIM"

Yönetmen Oliver Stone röportaj sonrası belgeselin afişi için Twitter'daki takipçilerinin görüşlerini sordu.

Ayrıca Stone röportaj sonrası bir açıklama da yapmayı ihmal etmedi. Stone, "Sanırım Putin'i sorduğum sorularla zorladım. 'Kedicik' olduğumu sandınız ama yanıldınız." dedi.

"BANA JİMMY CARTER'I HATIRLATIYOR"

Putin'in çalışma disiplinine de hayran kaldığını dile getiren ünlü yönetmen, "16 Senedir bu işi yapıyor. Dayanıklı bir şekilde çalışıyor. Bildiğim kadarıyla; sanırım hiçbir ABD Başkanı bu kadar uzun saatlere varan bir çalışma gerçekleştirmiyordur. Putin çalışma sistemiyle bana Jimmy Carter'ı hatırlatıyor." diye konuştu.