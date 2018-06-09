taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Putin: Trump ile yapılacak görüşme yapıcı olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin olumlu sonuçlar doğuracağını düşündüğünü belirtti.

AA | 09.06.2018 - 03:52..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rus basınına konuşan Devlet Başkanı Putin, Trump ile görüşmeye sıcak baktığını dile getirdi. Vladimir Putin, "Trump düşünceli biri" dedi.

Putin: Trump ile yapılacak görüşme yapıcı olur

"GÖRÜŞME YAPICI OLABİLİR"

Rossiya 24 kanalına konuk olan Rus devlet adamı, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Olası görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunan Putin, Trump ile arasında yapılacak bir görüşmenin yapıcı olacağını düşünüyor.

Trump'ın düşünceli biri olduğunu belirten Vladimir Putin, "Dinlemeyi beceriyor ve karşısındaki kişinin sunduğu argümanlara tepki veriyor. Tüm bunlar, aramızdaki diyaloğun yapıcı olabileceğine inanmama sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

58
Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

62
Perin resmen Juventus'ta

Perin resmen Juventus'ta

7
1 asker FETÖ'den tutuklandı

1 asker FETÖ'den tutuklandı

5
Japonya'da 60 bin sürücünün ehliyetine bunamadan iptal

Japonya'da 60 bin sürücünün ehliyetine bunamadan iptal

12
Erdoğan askerlerle iftar yaptı

Erdoğan askerlerle iftar yaptı

7
Enes Ünal ameliyat oldu

Enes Ünal ameliyat oldu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94