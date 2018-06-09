Putin: Trump ile yapılacak görüşme yapıcı olur

Rus basınına konuşan Devlet Başkanı Putin, Trump ile görüşmeye sıcak baktığını dile getirdi. Vladimir Putin, "Trump düşünceli biri" dedi.





"GÖRÜŞME YAPICI OLABİLİR"

Rossiya 24 kanalına konuk olan Rus devlet adamı, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Olası görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunan Putin, Trump ile arasında yapılacak bir görüşmenin yapıcı olacağını düşünüyor.

Trump'ın düşünceli biri olduğunu belirten Vladimir Putin, "Dinlemeyi beceriyor ve karşısındaki kişinin sunduğu argümanlara tepki veriyor. Tüm bunlar, aramızdaki diyaloğun yapıcı olabileceğine inanmama sebep oluyor" ifadelerini kullandı.