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Putin Türkiye ile ilişkilerdeki son durumu anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara'nın ilişkilerinin emin bir şekilde normal rayına oturduğunu bildirdi.

16.03.2017 - 21:00
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asd

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ilişkilerdeki son durumu değerlendirdi.

"TÜRKİYE İLİŞKİLERİ NORMAL RAYINA OTURUYOR"

Putin Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün güven mektubunu takdimi sırasında, "Türkiye ile ilişkiler kendinden emin bir şekilde normal rayına oturuyor. 10 Mart'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok verimli üstdüzey işbirliği konseyi düzenledik. Bu konsey çerçevesinde Türk Akımı ve Akkuyu gibi önemli enerji projelerini görüştük" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE SURİYE'DE ATEŞKES SAĞLANDI

10 Mart'ta tarafların Suriye'de terörle mücadele ve siyasi barış süreci alanındaki gerçekleştirilecek planları değerlendirdiklerini belirten Putin, "Rusya ve Türkiye'nin enerjik rolü sayesinde Suriye hükümet birlikleri ve muhalif birlikler arasında ateşkes rejiminin sağlanması başarıldı. Türkiye'nin burada oynadığı rolü çok iyi biliyoruz ve buna büyük önem veriyoruz. Bu Astana'da Suriye barış sürecinin düzenlenmesini sağladı" diye konuştu.

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