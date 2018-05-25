Putin: Türkiye savaş uçağında çıkarlarını gözetecektir

Rusya ile Türkiye S-400 hava savunma sistemi alımında anlaştı. Fakat Amerika, bu ticaretten rahatsız oldu. Öyle ki savaş uçakları F-16 ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için harekete geçildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaşanan bu gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin yanındayız mesajı verdi.

"TÜRKİYE EN GELİŞMİŞ SİSTEMİ ALDI"

Rusya ve Türkiye’ye yönelik bazı dönemlerde kullanılan baskı enstrümanlarını ve ABD'nin, Türkiye ile yapmış olduğu F-35 satışı anlaşmasına engel koyma çabalarını eleştiren Putin, “Baskı enstrümanları, giderek daha fazla ülkeyi kapsıyor. Şimdi ise bizim S-400 sistemlerimizin alımıyla ilgili. Aslında oldukça garip, Türkiye, bir NATO üyesi olarak S-400 hava savunma sistemleriyle en gelişmiş ve abartmadan söylüyorum sınıfında dünyanın en iyisi olan bir sistemi almaya karar verdi. Ne olmuş yani? Bu bir suç mu?” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÜLKE BAŞKA BİR ÜLKENİN ÜRÜN ALMASINA KARIŞAMAZ"

Türkiye’nin savaş uçağı temin etmeye yönelik girişimlerini değerlendiren Putin, “Türkiye bu konuda seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir. Bağımsız bir devletin, almaya hazır olduğu ve bu durumda, güvenliğini sağlama konusunda son derece hassas bir ürünü almaya yönelik girişimini kısıtlama getirmeye hangi ülkenin hakkı var? Bence bu kesinlikle aşırı bir davranış.” değerlendirmesinde bulundu.