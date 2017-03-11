Putin: Türkiye'de tatil hayatımızın parçası

Dün Moskova'ya günü birlik bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kremlin'de bir araya geldi. Kremlin'de yaklaşık 2 saat süren Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Putin, "Askeri kurumlarımız ve istihbarat teşkilatlarımız düzeyinde bu kadar güven içeren ve etkili bir diyalog kurulmasını kimse beklemiyordu" açıklamasını yapmıştı.

"RUSLAR İÇİN TÜRKİYE'DE TATİL HAYATIMIZIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Toplantının soru-cevap kısmında da açıklamalarını sürdüren Putin Rus turistlerin, Türk ekonomisi için önemli bir faktör olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'dan Türkiye'ye turist akını, Türk ekonomisi için önemli bir faktör. Ancak bizim için, Rusya için, Ruslar için, Türkiye tatili son yıllarda hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Binlerce, milyonlarca Rus, Türkiye'de tatil yaptı ve oradaki ortamı çok güzel ve dost yanlısı buldu.

"BEN DE TÜRKİYE'DE TATİL YAPTIM"

Ben de, henüz Kremlin'de çalışmazken Türkiye'de birkaç kez tatil yaptım. Türkiye'den çok güzel duygularla ve izlenimlerle ayrıldım."