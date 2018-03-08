Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

Orta Doğu’ya ilişkin çok sayıda ülkenin farklı çıkarları olduğuna belirten Putin, "Türkiye ve İran’la birlikte masaya oturup, Suriye’ye ilişkin bazı anlaşmaların garantörü olduk. Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.





"ANLAŞMA İŞE YARIYOR"

Rusya, Türkiye ve İran’ın garantörü oldukları Suriye konusundaki anlaşmanın önemini vurgulayan Putin, “Bölgedeki ülkelerin arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran’la birlikte masaya oturup, Suriye’ye ilişkin bazı anlaşmaların garantörü olduk ve bu anlaşmalar işe yarıyor.” dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE"

Belgeselde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri de değerlendiren Putin, “Türkiye büyük bir ülke ve komşumuz. Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” ifadesini kullandı.