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Putin: Üçüncü dönemde bırakacağım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki dönemden fazla görev almayı planlamadığını belirtti.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 09:20..
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Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında uluslararası haber ajanslarının yöneticileri ve baş editörleriyle görüştü.

"ANAYASA'DA YAZANA UYACAĞIM"

Görüşmenin katılımcılarından biri, Putin'in politik geleceğini gündeme getirdi. Rus lider, her zaman Rusya Anayasası'na sıkı uyduğunu belirterek, "Anayasa'da net bir şekilde şu yazılı: art arda iki dönemden fazla olmaz. Şimdi ikinci dönemimdeyim. Hatırladığınız gibi, daha önce de iki dönem üst üste devlet başkanlığı görevini yaptım, sonra Anayasa'nın üçüncü kez seçilmeme izin vermediği için görevi bıraktım, bu kadar" dedi.

Putin, bu kurala uymaya devam etme niyetinde olduğunun altını çizdi.

Putin: Üçüncü dönemde bırakacağım

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