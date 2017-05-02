Putin ulusal ödeme sistemini zorunlu kılan yasayı imzaladı

Resmi hukuki bilgi portalından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018 yılından itibaren bütçe veya bütçe dışı devlet fonlarından maaş alan kamu görevlilerine, öğrencilere ve emeklilere maaşlarının ulusal ödeme sistemleri üzerinden yatırılmasını zorunlu kılan yasayı imzaladığı bildirildi.

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Mir ödeme kartları yeni banka hesabı açmak veya bütçe fonlarından ödeme almak isteyenlere verilecek.

Söz konusu yasa 21 Nisan tarihinde Devlet Duması tarafından onaylanmıştı.