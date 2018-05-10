Putin ve Barzani Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile başkent Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

MOSKOVA'DA ZİRVE

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin, Putin'in resmi daveti üzerine Moskova’daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı için yapılan askeri geçit törenine katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, askeri geçit töreninden sonra Putin ve Barzani'nin ikili bir görüşme gerçekleştirdiği, tarafların Rusya ile IKBY arasındaki ilişkilerin şimdiki ve gelecekteki durumunu konuştukları kaydedildi.

ENERJİ PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Putin'in IKBY halkına başta ekonomi ve enerji olmak üzere her alanda açık desteğini ifade ettiği aktarıldı.

Barzani'nin ise kendine gönderilen resmi davet ve Moskova'da ağırlanması vesilesiyle Putin'e teşekkür edip, Rusya'nın IKBY'de hayata geçirmek istediği her türlü enerji ve yatırım projelerine kolaylık sağlayacaklarını söylediği kaydedildi.