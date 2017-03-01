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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin S-400 füzelerini görüşecek

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması ihtimali, Putin ve Erdoğan atasında mart ayında görüşülecek.

01.03.2017 - 04:52
  1. Haberler
  2. Politika

sd

Sputnik'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta, Putin ve Erdoğan'ın 9-10 Mart'ta Rusya'da gerçekleştireceği görüşmenin gündemine ilişkin olarak, "Gündemde ticaret, turizm ve nükleer güç santrali (Akkuyu) inşaatında işbirliği ilk sırada olacak. Buna ek olarak Türk savunma sektörü ve S-400 sistemleri de konuşulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin S-400 füzelerini görüşecek

"BİRÇOK NATO ÜYESİ RUS SİLAHLARI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ KULLANIYOR"

Çevik şöyle devam etti: "NATO'daki bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin S-400 sistemleri almasına karşı çıkıyor. Fakat biz bunda bir sorun görmüyoruz birçok NATO üyesi Rus silahları ve savunma sistemleri kullanıyor."

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