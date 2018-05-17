Putin ve Esad Soçi'de görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya’ya resmi ziyaret düzenliyor. Esad ziyareti kapsamında Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.





"SİYASİ ÇÖZÜMÜ GÖRÜŞTÜLER"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Putin ve Esad’ın Suriye’de siyasi çözümü görüştüğünü belirtti.

Putin’in Esad’a terörle mücadelede askeri desteğinden dolayı teşekkür ettiğini söyleyen Peskov, daha aktif bir dönemin başlamasıyla birlikte ülkesindeki yabancı silahlı kuvvetlerin Suriye topraklarından çekileceği yönündeki düşüncelerini dile getirdiğini söyledi.

Peskov, "Esad, Suriye'deki istikrarın ilerlediğini ve bunun bir süre önce başlattıkları politik sürece kapı açtığını söyledi. Şam’ın siyasi süreci her zaman coşkuyla desteklendiğini ve teröristlerle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade etti" dedi.