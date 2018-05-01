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Putin ve Netanyahu arasında telefon diplomasisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda İran'ın nükleer programını görüştü.

AA | 01.05.2018 - 04:28..
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Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın nükleer programını değerlendiren iki liderin, İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığına yönelik iddiaları da ele aldıkları belirtildi.

"KAPSAMLI ORTAK EYLEM PLANI"

Rusya'nın, uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması için büyük önem taşıyan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına bağlılığının teyit edildiği görüşmede, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerin de istişare edildiği kaydedildi.

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