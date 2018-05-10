Putin ve Netanyahu, Orta Doğu’yu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü törenine katılmak üzere başkent Moskova’ya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kremlin’de ikili görüşme gerçekleştirdi.

PUTİN: "ORTADOĞU'DAKİ DURUM ACI VERİCİ"

İki liderin görüşmede, ikili ilişkiler ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirdiği belirtildi. Putin, Orta Doğu’daki durumun “acı verici” olduğunu ve çözüm bulma konusunda umutlu olduğunu söyledi.

NETANYAHU'DAN SOVYETLER'E ÖVGÜ

Netanyahu ise tarihten öğrenmiş oldukları önemli dersleri ve Sovyetler Birliği’ne zafer kazandıran eylemleri unutamayacaklarını söyledi. Putin ve Netanyahu, basına açık bölümde yapılan görüşmenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, Moskova’ya gitmeden önce yaptığı açıklamada bu ziyaretin çok önemli olduğunu söyleyerek, Suriye’deki mevcut durum nedeniyle, Rusya ordusu ve İsrail ordusu arasındaki işbirliği devam etmesi gerektiğini ifade etmişti.