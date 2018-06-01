Putin ve Netanyahu Suriye hakkında görüştü

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, başkent Moskova'da 9 Mayıs’ta yapılan müzakerelerin devamı olarak Suriye meselesinin bazı yönlerinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, gündemdeki iki taraflı konuların da görüşüldüğü kaydedildi.

GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile bir araya geldi. Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Şoygu, görüşmede, Suriye meselesiyle ilgili güncel konuların ele alınacağını ifade etti.

Şoygu, Lieberman ile Rusya'nın ABD ve Ürdün ile üzerinde anlaşmaya vardığı Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesi hakkında da görüşeceklerini dile getirdi.

Rusya ve İsrail savunma bakanlarının görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.