taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.652
USD
4,5373
EURO
5,3088
ALTIN
189,62
PETR
77,5400

Putin ve Netanyahu Suriye hakkında görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

AA | 01.06.2018 - 03:49..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, başkent Moskova'da 9 Mayıs’ta yapılan müzakerelerin devamı olarak Suriye meselesinin bazı yönlerinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, gündemdeki iki taraflı konuların da görüşüldüğü kaydedildi.

Putin ve Netanyahu Suriye hakkında görüştü

GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile bir araya geldi. Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Şoygu, görüşmede, Suriye meselesiyle ilgili güncel konuların ele alınacağını ifade etti.

Şoygu, Lieberman ile Rusya'nın ABD ve Ürdün ile üzerinde anlaşmaya vardığı Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesi hakkında da görüşeceklerini dile getirdi.

Rusya ve İsrail savunma bakanlarının görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

33
Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

180
İşe geç kalan çocukları birbirine tokatlattı

İşe geç kalan çocukları birbirine tokatlattı

87
Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

55
Trabzon'da ramazan davulcusu sesiyle etkiledi

Trabzon'da ramazan davulcusu sesiyle etkiledi

31
Karaman'da FETÖ'den 4 muvazzaf asker tutuklandı

Karaman'da FETÖ'den 4 muvazzaf asker tutuklandı

8
Macron'a açık mesaj; çalışanlar hastaneyi işgal etti

Macron'a açık mesaj; çalışanlar hastaneyi işgal etti

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM