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Putin ve Ruhani telefonda Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmede, Astana sürecine dair Türkiye ile yürütülen başarılı iş birliğine dikkati çekti.

AA | 06.02.2018 - 14:10..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, telefonda Suriye ve İran’ın nükleer programını görüştü.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki durumu değerlendiren Putin ve Ruhani görüşmede, Rusya, İran ve Türkiye arasında Astana sürecine dair yürütülen başarılı iş birliğine işaret etti.

SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM

Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni de değerlendiren iki liderin, kongrede, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme yönelik kararlar alındığı konusunda hem fikir oldukları belirtildi.

Putin ve Ruhani görüşmede, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına bağlılıklarını da teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in telefonda görüştükleri belirtilerek, iki bakanın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin yanı sıra Kazakistan’da yapılacak “Beşinci Hazar Zirvesi”ne yönelik hazırlıkları ele aldıkları vurgulandı.

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