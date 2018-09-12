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Putin ve Şi Cinping birlikte krep hazırladı

Vladimir Putin, Çin Başkanı Şi Cinping ile birlikte havyarlı krep hazırlayarak yerken, birbirleriyle şakalaştılar.

İHA | 12.09.2018 - 08:40..
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Putin ve Şi Cinping birlikte krep hazırladı

Rusya Federasyonu başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti başkanı Şi Cinping, Doğu Ekonomik Forumu’nda görüştükten sonra, "Uzak Doğu Sokakları" adlı sergini ziyaret ettiler.

Putin ve Şi Cinping birlikte krep hazırladı

Putin ve Şi Cinping birlikte krep hazırladı

HAVYARLI KREP HAZIRLAYIP YEDİLER

Devlet liderleri sergiyi ziyaret ettikleri sırada birlikte krep hazırladılar. "Rus deniz ürünleri ve Rusya pazarı" önüne gelen liderler önlük giyerek, krep pişirmeye karar verdi. Başkanlar daha sonra pişirdikleri kreplere kırmızı ve siyah havyar ilave ederek yedi.

Putin ve Şi Cinping birlikte krep hazırladı

BİRLİKTE VOTKA İÇTİLER

Putin krep pişirmede Çinli misafirinin yeteneğini takdir etti. Çinli mevkidaşı ise "Evet, yuvarlak olarak yaptım" diyerek Putin'in şakasına cevap verdi. Daha sonra Putin, Şi Cinping ile Rus geleneği olan votka içti.

Putin ve Şi Cinping birlikte krep hazırladı

Başkanlara daha sonra etkinlikteki bir balık işleme tesisinin inşası, yenilikçi bir yengeç avcılığı teknesi ve bu gibi diğer ekonomik projeler sunuldu.

Vladimir Putin, Vladivostok’ta düzenlenen "Doğu Ekonomik Formu" çerçevesinde Şi Cinping ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki konuları tartıştılar.

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