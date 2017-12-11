Orta Doğu turu için Suriye'den Mısır'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile bir araya geldi.

Putin ve Sisi kurulacak nükleer santral için anlaşıyor

1 Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı Perşembe günü Fransa ile toplam 62 savaş uçağı için bir anlaşma yapan Katar, şimdi de İngiltere ile söz kesti.

2 Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

3 Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı İran Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'ın İsrail ile arasına mesafe koyması durumunda ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.

4 En İyi YouTuber Enes Batur Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk yaşandı. Bu sene verilen ödüller arasına yeni eklenen En İyi YouTuber Ödülü, Enes Batur'un oldu.

5 Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura Sarıyer'de sabaha karşı kaza yapan Burak Yılmaz'a, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı için 1 milyon 425 bin lira masraf çıktı.

6 Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı Kadıköy’de dövmecilik yapan bir kadın, sevgilisi ile telefonda konuştuktan sonra intihar etti.