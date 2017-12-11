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Putin ve Sisi kurulacak nükleer santral için anlaşıyor

Orta Doğu turu için Suriye'den Mısır'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile bir araya geldi.

REUTERS | 11.12.2017 - 15:05..
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Rusya Devlet Başkanı Putin, sürpriz Suriye ziyaretinin ardından Mısır'a geçti. Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılanan Putin, ikili görüşme için Kahire'ye geçti.

Putin ve Sisi kurulacak nükleer santral için anlaşıyorREUTERS/Alexander Zemlianichenko (Kahire'de Putin Sisi tarafından karşılandı)

NÜKLEER ANLAŞMA İMZALANACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yapacağı Kahire ziyareti sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile, bu ülkede bir nükleer enerji santralı kurulması ve nükleer yakıt sağlanmasına ilişkin bir anlaşmayı imzalayacak.

Bu bilgi Rusya hükümetinin verdiği bir belgede yer alıyor.

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