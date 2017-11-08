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Putin ve Trump Vietnam'da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu haftasonu Vietnam’da gerçekleşecek bir zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

08.11.2017 - 12:47
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un teyit ettiği buluşmada iki ülkenin lideri Kuzey Kore’nin nükleer silah programı ve Suriye’deki ateşkes konusunda görüşecek.

Putin ve Trump Vietnam'da görüşecek

GÖRÜŞMENİN KONUSU KUZEY KORE

Putin ve Trump daha önce Temmuz ayında Hamburg’daki G20 zirvesinde bir araya gelmiş ve Suriye’de yerel bir ateşkese karar vermişti. Ayrıca siber güvenlik konusunda da bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiş fakat sonrasında Trump bu konuda geri adım atmıştı.

Trump, Asya seyahatinde Kuzey Kore’yi nükleer silah programını bırakmaya ikna etme konusunda destek almak için Putin ile Vietnam’da görüşmeyi planladığını aktardı ancak Kremlin Sarayı yetkilileri görüşmeyi resmi olarak teyit etmedi.

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