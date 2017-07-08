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Putin ve Trump'ın beden dilleri analiz edildi

İlk kez bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı'nın basın toplantısı öncesi beden dilleri tartışıldı.

08.07.2017 - 11:17
  1. Haberler
  2. Dünya

Dün G20 Zirvesi için dünya liderleri bir araya geldi. Bu buluşmalar arasında en önemlisi Putin ve ABD Başkanı Turmp'ın toplantısıydı.

Putin ve Trump'ın beden dilleri analiz edildi

Yapılan spekülasyonlar ve ABD seçimlerinden sonra ilk kez bir araya gelen iki lider arasındaki konuşmalar da basına yansıdı.

"SENİ ÜZEN BUNLAR MI?

Ilımlı bir havada geçen toplatı sırasında Putin medyayı kastederek Trump'a "Seni üzenler bunlar mı?" diye sordu. Trump ise "Evet haklısınız, bunlar onlar." şeklinde cevap verdi.

Putin ve Trump'ın beden dilleri analiz edildi

BEDEN DİLİ UZMANI İKİ LİDERİ YORUMLADI

Beden Dili Uzmanı Mary Civiello iki liderin beden dillerini BBC'ye değerlendirdi. Civiello'ya göre, iki lider de kendisine çok güveniyor, ancak beden dilleri tamamen birbirinden farklı.

Putin ve Trump'ın beden dilleri analiz edildi

TRUMP DAHA ÇOK 'MAÇO' BİR TAVIR SERGİLEDİ

Basın toplantısı yapılacağı odada bulunan iki liderin koltukta oturma şekilleri de değerlendirildi. Buna göre, Trump, Putin'e göre daha rahat ve 'maço' bir hava sergiledi.

Putin ise daha geri planda kalarak parmaklarıyla oynamayı tercih etti. Civiello'ya göre Putin'in bu hareketi emin olmayan ve gergin bir beden dilini ifade ediyor.

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