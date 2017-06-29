Putin: Yabancı istihbaratlar Rusya'ya karşı çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR)'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü için istihbaratının merkez ofisini ziyaret etti.

"YENİ YÖNTEMLERE BAŞVURUYORLAR"

Merkez ofisi ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Putin, “Genel olarak yabancı gizli servislerinin Rusya ve müttefiklerimize yönelik artan etkinlik ortada. Bilgi toplama ve yalan bilgi yayma, siber saldırıda yeni yöntemlere başvuruyor, Rusya’nın savunma, ekonomik ve kaynak potansiyeliyle ilgili bilgi alabilmek için ajan toplama çabalarında bulunuyorlar.” diye konuştu.

"SINIRINDAKİ BÖLGELERİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA ÇABALARI VAR"

Bazı yabancı istihbaratların Rusya sınırındaki ülkelerde doğrudan aşırılıkçı ve terörist gruplara destek verdiğini söyleyen Putin, “Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları iyi biliyorsunuz. Bu sorunlar ve gelişimimizi engelleme, bize çatışmayı dayatma, Rusya sınırlarındaki bölgeleri istikrarsızlaştırma çabaları var. Silah olarak terörist ve aşırılıkçı gruplar da kullanılıyor. Aralarında bazıların titizlikle korunduğu ve hatta bazı ülkelerin gizli servisleri tarafından doğrudan destek aldığı bir sır değil.” ifadelerini kullandı.

