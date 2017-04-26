Putin yarın Abe ile bir araya gelecek

27 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek olan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Putin ile bir görüşme gerçekleştirerek bir dizi anlaşmalara da imza atacak.

İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞECEK

Putin ve Abe; iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri bir seviyeye taşımak istiyor. Liderler politik, ekonomik ve insani dayanışmanın yanı sıra global meseleleri de konuşacak.

EKONOMİK ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK

İki lider 2016 yılında bir dizi anlaşma yapmıştı. Japonya Başbakanı'nın yarınki ziyaretinde 20 ekonomik anlaşmaya imza atması bekleniyor.