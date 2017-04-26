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Putin yarın Abe ile bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ekonomik alanda yapılacak iş birliği için toplantı yapacak.

26.04.2017 - 11:39
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27 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek olan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Putin ile bir görüşme gerçekleştirerek bir dizi anlaşmalara da imza atacak.

Putin yarın Abe ile bir araya gelecek

İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞECEK

Putin ve Abe; iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri bir seviyeye taşımak istiyor. Liderler politik, ekonomik ve insani dayanışmanın yanı sıra global meseleleri de konuşacak.

Putin yarın Abe ile bir araya gelecek

EKONOMİK ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK

İki lider 2016 yılında bir dizi anlaşma yapmıştı. Japonya Başbakanı'nın yarınki ziyaretinde 20 ekonomik anlaşmaya imza atması bekleniyor.

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