Putin yeni bir suçlamayla daha karşı karşıya

Fransız politikacı Christophe Girard, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilginç bir suçlama yöneltti.

PUTİN'İ SUÇLADI

Girard, başkent Paris’te perşembe günü Fransa vatandaşı Karim Cheurfi’nin gerçekleştirdiği ve bir polisin ölümü, iki polisin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili Putin’i suçladı.

"PUTİN'E BİRKAÇ SORU SORALIM"

Girard’ın kullandığı ifadeler, başlarına gelen her kötü şeyden Rusya’yı sorumlu tutan Batı’nın, klasik 'Moskova seçimlere müdahale etti' iddialarını hatırlattı.

Twitter’dan açıklama yapan Girard "Seçimlerden birkaç gün önce Fransa’da terör saldırısı yaşanıyor! Ne de tuhaf! Sayın Putin’e birkaç soru soralım" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Girard paylaştıktan hemen sonra mesajını silse de, bu iddialar kullanıcıların gözünden kaçmadı. Silinen tweet'in ekran görüntüsünü alan kullanıcılardan biri “Tweet'lerini silmenin anlamı yok, çoktan gördük” ifadesini kullandı.