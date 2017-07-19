Putin yılda birkaç kez kanla duş alıyor

Rus basınının iddiasına göre; Putin sağlığını korumak için çeşitli ve ilginç yollara başvuruyor.

YILDA BİRKAÇ KERE KANLA DUŞ ALIYOR

64 yaşındaki Rus lider, aynı zamanda bir Rus geleneğini de sürdürüyor. Hazar Kızıl Geyiği'nin kanıyla yılda birkaç kere duş alan Putin, bunun sağlığına iyi geldiğini ve cinsel gücünü korumasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

BERLUSCONİ BU YÖNTEMİ İKİ LİDERE TANITTI

Sadece Putin değil, aynı zamanda Dmitry Medvedev'in de bundan yararlandığı belirtildi. Başka bir iddiaya göre de 2015 yılında Silvio Berlusconi'nin bu yöntemi iki Rus lidere tanıttığı ifade edildi.