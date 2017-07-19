taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5296
EURO
4,0732
ALTIN
140,70
PETR
48,5900

Putin yılda birkaç kez kanla duş alıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in yılda birkaç kez geyik kanıyla yıkanıyor.

19.07.2017 - 10:33
  1. Haberler
  2. Dünya

Rus basınının iddiasına göre; Putin sağlığını korumak için çeşitli ve ilginç yollara başvuruyor.

Putin yılda birkaç kez kanla duş alıyor

YILDA BİRKAÇ KERE KANLA DUŞ ALIYOR

64 yaşındaki Rus lider, aynı zamanda bir Rus geleneğini de sürdürüyor. Hazar Kızıl Geyiği'nin kanıyla yılda birkaç kere duş alan Putin, bunun sağlığına iyi geldiğini ve cinsel gücünü korumasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Putin yılda birkaç kez kanla duş alıyor

BERLUSCONİ BU YÖNTEMİ İKİ LİDERE TANITTI

Sadece Putin değil, aynı zamanda Dmitry Medvedev'in de bundan yararlandığı belirtildi. Başka bir iddiaya göre de 2015 yılında Silvio Berlusconi'nin bu yöntemi iki Rus lidere tanıttığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da gençlerin yarısına aileleri bakıyor
Ekonomik olarak batmanın eşiğinde olan Yunanistan'da yapılan bir ankete göre, her 2 gençten 1'i maddi olarak ailesine bağlı yaşıyor.
Trump'ın Rusya Büyükelçiliği'ne atayacağı isim belli oldu
Trump, ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'ne Çin'de de büyükelçilik yapmış olan Jon Huntsman'ı atayacak.
İsviçre'de kayıp çiftin cesedi 75 yıl sonra bulundu
İsviçre Alplerinde, 75 yıl önce kaybolan Marcelin ve Francine Dumoulin çiftinin donmuş cesedi bir kayak merkezinin yakınlarında bulundu.
ABD'den Kuzey Irak'a bağımsızlık referandumu uyarısı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna yönelik endişeleri dile getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

114
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

46
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

43
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

118
FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

84
Merkel'den Büyükada açıklaması

Merkel'den Büyükada açıklaması

98
Selde mahsur kalan taksici aracının üzerine çıktı

Selde mahsur kalan taksici aracının üzerine çıktı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM