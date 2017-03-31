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Putin'den ABD ve Batı'ya işbirliği teklifi

Kuzey Kutbu'nda birçok yer altı kaynağı olduğunu belirten Putin, ABD ve Batı'ya fayda sağlayacak işler yapılabileceğini söyledi.

31.03.2017 - 10:07
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Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Dmitri Medvedev ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Kuzey Kutbunu ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

Putin'den ABD ve Batı'ya işbirliği teklifi

"GELİN BURADA İŞBİRLİĞİ YAPALIM"

Putin, başta ABD olmak üzere Batılı devletlere “Gelin, burada işbirliği yapalım.” mesajı verdi.

Vladimir Putin'den buzul bölgesine ziyaret FOTO GALERİ

Putin'den ABD ve Batı'ya işbirliği teklifi

"HEPİMİZ İÇİN FAYDA SAĞLAYACAK İŞLER YAPABİLİRİZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin ziyaret amacının Sovyetler Birliği döneminde sanayi artıklarıyla kirletilen bölgenin günümüzde Rusya’nın çabalarıyla nasıl temizlendiğini gözleriyle görmek olduğunu söyleyen Putin, “Burada çıkartılmayı bekleyen engin yer altı zenginlikleri var. Görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak hepimiz için fayda sağlayacak işler yapabiliriz.” dedi.

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