Putin'den Amerikalılara: Trump'a saygı duyun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Tartışma Kulübü'nün 14. yıllık toplantısında kameralar karşısına geçti.

Konuşmasının bir bölümünde Amerika'da yaşananlara değinen Rus Lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın halk tarafından seçildiğini belirterek vatandaşların ona saygı duyması gerektiğini ifade etti.

SAYGISIZCA DAVRANILIYOR

"ABD’de ise Trump’a saygısızca davranılıyor." diyen Vladimir Putin, bunun Amerikan siyaset sisteminin üzüntü verici olumsuz yanı olduğunu sözlerine ekledi.

TRUMP'A ÖVGÜLER

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a yapılanlarla ilgili şunları söyledi: "Sayın Trump’ı Amerikan halkı seçti ve en azından bu nedenle, bazı pozisyonlarına razı gelinmese de, kendisine saygı duyulması gerekiyor. ABD’de ise Trump’a saygısızca davranılıyor. Bu maalesef Amerikan siyaset sisteminin üzüntü verici olumsuz yanı. Tartışılabilir, fakat saygısızca davranılmamalı, en azından kendisine oy veren kişilere bu yapılmamalı. Trump herhangi bir tavsiyeye ihtiyaç duymuyor, zira böyle büyük idari bir çalışma deneyimine sahip değilken dahi bu tür zorluklardan geçmek için belli bir yeteneğe sahip olmak gerekiyor. O bunu yaptı ve başardı, dürüstçe başardı."