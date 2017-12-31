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Putin'den Cumrhubaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl tebriğinde bulundu.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 13:50..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği yeni yıl tebriğinde, Moskova ve Ankara’nın yakın işbirliğinin Suriye başta olmak üzere "Ortadoğu’da terörizmin yayılmasının önüne duvar örülmesini sağladığını" söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, Türk mevkidaşı Erdoğan’a, yeni yılını kutladığı bir mesaj gönderdi.

SURİYE KONUSUNDA MESAJ

Putin Erdoğan’a tebrik mesajında, Rusya ve Türkiye arasındaki sıkı işbirliğinin Ortadoğu’da terörizm tehdidinin yayılmasının önüne ‘sağlam bir bariyer çektiğini’ belirtti.

Putin ayrıca, bu işbirliğinin, Suriye’deki krize siyasal çözüm sürecinin başlatılması için gereken koşulların oluşmasına da yardım ettiğini kaydetti.

YENİ YILDA DAHA KUVVETLİ DİYALOG

Diğer taraftan Putin, 2017’de Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tamamen onarılması dışında, ikili işbirliğini bir dizi alanda eskisine göre daha da ileriye götürebildiklerini belirtti.

Rusya lideri, Türkiye ile 2018’de de hem ikili hem de bölgesel ve uluslararası alanda yapıcı diyaloğu ve ortak çalışmaları devam ettirmeye hazır olduklarını söyledi.

 

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