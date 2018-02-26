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Putin'den Doğu Guta talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatı verdi.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 17:07..
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Suriye'de Esad rejimi ablukasındaki Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda binlerce sivil öldürüldü.

ESAD SİVİLLERİ KATLEDİYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Guta'da sivillere yönelik devam eden saldırılar için ateşkes kararı aldı. Beşşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, Doğu Guta'yı vurmaya devam ediyor.

RUSYA TALİMAT VERDİ: SALDIRILARI DURDURUN

Doğu Guta için harekete geçen Rusya Lideri Vladimir Putin, her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatı verdi.

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