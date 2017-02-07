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Putin'den hava kuvvetlerine ani denetim emri

Rus Hava Kuvvetleri, Putin'in talimatıyla olası bir saldırıyı püskürtmeye yönelik denetimler yapılacağını bildirdi.

07.02.2017 - 15:19
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.

OLASI SALDIRIYA YÖNELİK DENETİMLER

Rus basınına konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu "ani denetim" kapsamında hava savunma sistemleri ile hava kuvvetlerinin olası bir saldırıyı püskürtmeye yönelik durumunun denetleneceğini ve bu kapsamda bazı tatbikat ve eğitimler yapılacağını belirtti.

Rus ordusunda, 2011 yılından bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile zaman zaman "ani denetim"ler düzenleniyor.

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